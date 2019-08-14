В Екатеринбурге открылась школа №1, построенная с применением уникальных технологий

Сегодня, 14 августа, в Екатеринбурге открылась общеобразовательная школа №1, возведенная по поручению губернатора Евгения Куйвашева с применением уникальных строительных технологий.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, уже с 1 сентября в новом современном здании, построенном практически с нуля на месте старого на Верх-Исетском бульваре, будут учиться 1,2 тыс. школьников. В церемонии открытия приняли участие министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Мэр отметил, что школа №1 - это одно из лучших и современных учебных заведений города.

Прежнее здание, рассчитанное только на 400 человек, работало с 1938 года и в 2016 году его эксплуатация была остановлена. Началось строительство новой школы с применением технологий информационного моделирования здания - BIM-моделирования, что позволило создать трехмерную модель здания, где были прорисованы все детали, от каркаса до систем коммуникации. Проектировщики и строители смогли учесть все нюансы и заблаговременно устранить потенциальные недочеты. Губернатор Евгений Куйвашев уже поручил проработать вопрос применения информационного моделирования при возведении государственных и муниципальных зданий на Среднем Урале.

Общая площадь здания школы №1 составляет почти 18 тыс. квадратных метров. Кроме хорошо оснащенных классов здесь есть большой и малый спортивные залы, хореографический, оздоровительный и актовый залы. Оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута и велопарковки. Для снижения уровня шума вокруг предусмотрен специальный экран высотой три метра.

Стоимость строительства составила 740,8 млн руб., из которых почти 630 млн - средства областного бюджета. Остальные деньги были выделены муниципалитетом.