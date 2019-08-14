05 Сентября 2020
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Общество Курганская область
трудовая книжка (2015) | Фото: papajurist.ru

Рентген-лаборанта курганской поликлиники, который отказался оказать помощь пациентке, уволили

Сотрудника курганской поликлиники №2 на Карельцева, который отказался лечить журналистку Анну Бояркину, уволили, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Зауралья.
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"Александровым (главврач поликлиники Юрий Александров - прим.) лично проведено расследование этого инцидента. Главврач провел беседу с рентген-лаборантом, после чего рентген-лаборант увольняется из поликлиники по собственному желанию. Он работал в поликлинике по совместительству. Юрий Михайлович сейчас пытается связаться с автором поста (Анной Бояркиной - прим.), чтобы принести ей свои извинения, но она не берет трубку", - пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, курганская журналистка Анна Бояркина на своей странице в соцсети "Вконтакте" пожаловалась на действия врачей поликлиники, которые отказались оказывать ей помощь.

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Рентген-лаборанта курганской поликлиники, который отказался оказать помощь пациентке, уволили

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Теги: Анна Бояркина, Курган, поликлиника, Юрий Александров, врач, рентген, медпомощь, регистратура, рентген-лаборант



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Ранее 14.08.2019 10:09 Мск "Вас нет в списках!" Курганской журналистке врачи отказались оказывать помощь в городской поликлинике

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