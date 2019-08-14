Россияне устремились на курорты Краснодарского края: эксперты подвели итоги летнего сезона

Краснодарский край побил рекорды по посещаемости туристов этим летом. На текущий момент регион посетили более 7 млн россиян, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим популярность обретает "люксовый" сегмент – Мальдивские острова, а Болгария, Греция и Кипр, напротив, пользуются меньшим спросом. Такую информацию озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Краснодарский край бьет все рекорды по количеству туристов в этом году. Только за первое полугодие, которое включает еще не весь высокий сезон, туда отправились более 7 млн туристов. Прирост пока ориентировочно составляет 15%. У некоторых туроператоров прирост составил более 25%, что говорит о крайне высокой востребованности курортов Краснодарского края в этом сезоне", - рассказала Майя Ломидзе на сегодняшнем брифинге в НСН.

К концу года турпоток на курортах Краснодарского края может составить 17 млн человек. В прошлом году было около 16 млн.

Турпоток в Крым увеличился на 10% в том числе благодаря открытию крымского моста и новых туристических объектов. По словам Майи Ломидзе, полуостров также побьет рекорд по посещаемости туристов. Сейчас турпоток туда составляет 6,5 млн.

Черноморское побережье России по популярности обогнало Турцию, Испанию, Тунис, Италию и другие востребованные зарубежные направления. Между тем, спрос на них по-прежнему увеличивается. Исключение составили Болгария, Кипр и Греция.

"Прирост по Италии и Испании – более 15%, что говорит о том, что люди, несмотря на непростое экономическое положение, не намерены отказываться от отдыха", – заметила Майя Ломидзе.

Экономическая ситуация все же сказалась на предпочтениях россиян: все больше туристов сокращают продолжительность отдыха с двух недель до 8-10 дней и экономят на дополнительных услугах и экскурсиях.

"Люди стараются экономить по-максимуму в месте отдыха. Но довольно интересный момент – отели. Казалось бы, туристы должны выбирать максимально дешевые отели, но мы констатируем, что большинство выбирают четырехзвездочные отели с максимальным количеством услуг, уже включенных в стоимость. То есть туристы выбирают качественное размещение, но экономят на дополнительных услугах", – добавила исполнительный директор Ассоциации туроператоров.

Часть курортов в этом году снизили цены на 8-9%, среди них – курорты Краснодарского края, Турция, Кипр и Болгария, что нетипично в разгар высокого сезона.

Необычно и увеличение спроса на люксовый отдых. "Наши туристы выбирают не только массовые направления, но и такие, как Мальдивы, дорогой сегмент Таиланда и другие экзотические направления – Индонезию, Кубу и Доминикану. У некоторой категории туристов, видимо, стало больше денег", – заметила Майя Ломидзе.

В среднем турпоток в Таиланд составил 1 млн туристов, на Мальдивах отдохнули несколько десятков тысяч наших сограждан. "До 100 тыс. российских туристов – это хороший поток. Мы занимаем четвертое место среди европейских рынков по посещаемости островов", – заметила спикер.

Феноменальный спрос на отдых на Мальдивах эксперт объяснила снижением цены и появлением чартерных перелетов. Тур на острова стоит порядка 57 тыс. руб. на человека за неделю отдыха в четырехзвездочном отеле, что сопоставимо с расценками курортов Краснодарского края.

В среднем двухнедельный тур с проживанием в четырехвездочном отеле на черноморском побережье стоит 100-120 тыс. руб. за двоих. Аналогичные расценки и в Турции.

Туристы по-прежнему интересуются Грузией, которая из-за запрета прямого авиасообщения стала самостоятельным направлением. Благодаря этому на 10% увеличился турпоток в Армению и Азербайджан, которые туроператоры предлагают в качестве альтернативы Грузии.

Есть небольшой прирост посещаемости Абхазии, но в Ассоциации туроператоров не могут напрямую связать его с закрытием Грузии.