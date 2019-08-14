Моор поставил точку в истории с "круглой баней" и особо отметил Накануне.RU

Архитектурная особенность "круглой бани" должна стать украшением города, об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о дальнейшей судьбе уникального здания, которое недавно получило статус памятника.

Отметим, что именно Александр Моор несколько лет назад в должности еще градоначальника областной столицы планировал снести единственное здание в стиле конструктивизма в Тюмени. Однако общественность в долгом противостоянии сумела отстоять объект.

Сегодня глава региона подчеркнул, что уже лично подключился к процессу восстановления памятника. Он рассказал, что на одном из форумов в Санкт-Петербурге пообщался с ребятами, которые сделали в похожем помещении планетарий.

"Проект нравится и они готовы его тиражировать", - сообщил Моор, но посетовал, что статус памятника влечет удорожание работ, впрочем, инвесторов это "не пугает и они в проработке проекта".

Моор заявил, что если инвестиционные проекты не удадутся, то он "лично готов из бюджета профинансировать проект".

"В планах у нас - военкомат перенести из исторического здания и сделать в этом районе общее историческое место для творчества и городских активностей. Мы должны это сделать и начнем с бани", - добавил глава региона.

Отметим, что сегодня Моор проводил большую пресс-конференцию, приуроченную к 75-летию региона, а в конце назвал вопрос о будущем "круглой бани" лучшим и вручил нашему изданию книгу.