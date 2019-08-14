05 Сентября 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
детский сад, школа, строительство (2019) | Фото: permkrai.ru

В Пермском крае к 2022 году построят школы и детские сады для 19 тысяч детей

Ход строительства новых детских садов и школ в Прикамье обсудили сегодня на заседании краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, этой осенью свои двери откроют 2300 объектов образования. В детские сады, школы и техникумы пойдут более 544 тыс. детей. При этом строительство образовательных учреждений продолжается - с 2017 г. в эксплуатацию введено 19 детских садов на восьми территориях края и семь школ. До конца 2021 г. будут возведены еще 22 детских сада и 25 школ.

"Строить в таком объеме объекты образования нам помогает федеральное финансирование. Только на строительство садиков на ближайшую трехлетку из 3 млрд рублей, которые мы направляем, 1,9 млрд поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов", – подчеркнул Максим Решетников.

Отметим, что ранее краевые власти провели масштабную работу по подготовке типовых проектов объектов образования, что позволяет сократить сроки строительства и исключить возможность долгостроев.

Всего на строительство школ и детских садов в 2019-2021 г. будет направлено 9,7 млрд руб., в том числе из федерального бюджета в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование". Ожидается, что новые образовательные учреждения примут в своих стенах более 19 тыс. детей.

В краевом минстрое сообщили, что в этом году в День защиты детей, был открыт детский сад на 350 мест в деревне Кондратово.

детский сад, школа, строительство(2019)|Фото: permkrai.ru

В первом полугодии 2020 г. в эксплуатацию будут введены 15 новых образовательных учреждений для более чем 4,1 тыс. детей. При этом уже в 2019 г. откроются школы в Красновишерске и селе Щучье Озеро Октябрьского района. В Лысьве и селе Кочево Коми-Пермяцкого округа школы начнут работу в начале 2020 г. До апреля 2020 г. будет открыто 11 детских садов для детей из населенных пунктов Пермского района, Краснокамска, Кудымкара, Очера, Перми, а также Ординского, Суксунского и Чайковского муниципальных районов.

До конца следующего года новые детские сады будут возведены в Перми, Березниках, Лысьве, деревне Чумна и селе Юрла, новая школа появится в Березниках, Перми и Часовском. Из 12 образовательных учреждений, которые будут сданы в конце 2020 г. пять уже начали строить.

Министр строительства Прикамья Михаил Сюткин также отметил, что благодаря увеличению объемов финансирования в рамках федеральных проектов удалось ускорить строительство школ. Школы в Сылве, Соликамске, Мокино и Филипповке будет закончено в более ранние сроки, чем планировалось изначально. Из 12 объектов 10 уже находятся в стадии проектирования.

Всего с 2017 г. по 2019 г. в регионе будет построено 12 детских садов и семь школ для более чем 6 тыс. детей.

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В Пермском крае к 2022 году построят школы и детские сады для 19 тысяч детей

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Теги: детский сад, школа, строительство, максим решетников



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