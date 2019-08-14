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Медицинский город Тюмень (2019) | Фото: medgorod.info

Моор лично проконтролирует ситуацию со скандалами в "медицинском городе"

Губернатор Тюменской области Александр Моор признал ситуацию в ГАУЗ ТО "МКМЦ Медицинский город" неудовлетворительной, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что "Медицинский город" отметился за последний год крупным скандалом вокруг фигуры главного врача Андрея Кудрикова (его конфликт с подчинёнными) и нарушений с закупками препаратов, о чем заявляла даже прокуратура.

Глава региона лукавить не стал, и признал, что областное правительство в курсе проблем в "Медицинском городе".

Моор также подтвердил, что правоохранительные органы выявили нарушения и подчеркнул, что "оценка действиям должностных лиц будет обязательно дана". При этом губернатор подчеркнул, что все выводы по конкретным людям (имея ввиду главного врача, но не называя фамилии вслух) будут даны по итогам проверки.

"Буду лично контролировать ситуацию в медицинском городе, те нарушения, которые были выявлены — недопустимы", — заявил Моор.

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Моор лично проконтролирует ситуацию со скандалами в "медицинском городе"

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Теги: Александр Моор, пресс-конференция, медицинский город, уголовное дело



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