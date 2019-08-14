34% россиян считают, что решение о крещении человек должен принимать во взрослом возрасте

63% россиян декларируют свою приверженность к православию. 86% из них – прошли обряд крещения. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что большая часть православных – 66% - были посвящены в ряды православных христиан по решению родителей или родственников, и только 20% решили принять крещение самостоятельно. Причем в первом случае прохождение обряда крещения происходило чаще всего в детском возрасте (средний возраст прохождения обряда крещения составил четыре года, однако чаще всего россияне крестят детей в годовалом возрасте), а во втором случае люди обычно принимают решение уже в более зрелом возрасте (средний возраст — 31 год, наиболее распространенный — 30 лет).

Мотивацией для тех россиян, кто самостоятельно решил принять таинство крещения, чаще всего является желание воцерковиться, осознание того, что это необходимо, а также состояние души (20%). Еще 15% из них хотели таким образом обозначить свою причастность к православной вере и утвердить собственную веру в Бога, 14% последовали примеру крещеных родственников, окружению, 12% крестились вместе со своими детьми.

При этом 12% опрошенных, декларирующих принадлежность к православной вере, обряда крещения не проходили. Однако 19% из них хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%). Большинство же представителей этой группы не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).

В целом россияне придерживаются мнения, что православному человеку необходимо проходить обряд крещения (75%). Особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей старшего возраста 60+ (82%). Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).

Относительно оптимального периода для приобщения к православной вере большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%). Чаще всего так считают женщины (64%), 45-59-летние граждане (63%) и люди старшего возраста 60+ (69%). При этом треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%). Данная точка зрения распространена среди мужчин (39%), а также респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (38%) и от 35 до 44 лет (37%).