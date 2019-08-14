Украинские раскольники-"автокефалы" официально самоликвидировались

Раскольническая "Украинская автокефальная православная церковь" официально прекратила свое существование. Об этом сообщается в парламентской газете "Голос Украины".

В единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении деятельности "автокефалов" из-за их присоединения к коллегам по расколу из "единой церкви".

Факт примечателен тем, что бывший лидер "автокефалов" Николай Малетич ("митрополит Макарий") обещал не ликвидировать свою организацию до тех пор, пока Михаил Денисенко ("патриарх Филарет") не ликвидирует свой "патриархат". Из-за этого он даже предлагал обратиться к экуменическому патриарху Варфоломею.

Ранее "автокефалы" были намного меньшей организацией, чем киевский "патриархат", поэтому не имели никаких амбиций при объединении в "единую церковь" раскольников.

Напомним, "единая церковь" хочет ликвидировать киевский "патриархат", и в этом ее поддержал Минкульт, из-за чего Денисенко попросил президента Владимира Зеленского о защите. По сообщениям, сам Зеленский не собирается активно вмешиваться в церковные дела, а хочет лишь объединения Церкви со всеми раскольниками, что будто бы и стало препятствием к подписанию совместного заявления с Варфоломеем на встрече 8 августа.