05 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, флаг Свердловской области, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отменили контракт на ремонт четной стороны проспекта Ленина: она не нуждается в реконструкции

В Екатеринбурге не будут ремонтировать четную сторону проспекта Ленина. Выяснилось, что она не нуждается в реконструкции.

Ранее член общественной палаты города Екатерина Петрова рассказала, что часть улицы, о которой идет речь, находится в идеальном состоянии. Несмотря на это, мэрия включила ее в перечень ремонтируемых объектов в 2019 году. Общественница обратилась в счетную палату Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации.

"Доводы моего обращения подтвердились и в июне была проведена рабочая встреча с комитетом по благоустройству, по результату которой было принято решение исключить четную сторону из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет", - написала Екатерина Петрова на своей странице в Facebook.

Екатеринбург, улица Ленина, Е100(2019)|Фото: Накануне.RU

На сэкономленные средства общественница предложила провести ремонт дороги, которая действительно в этом нуждается.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в Екатеринбурге до конца лета закрыли движение по проспекту Космонавтов. Это связано с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии.

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В Екатеринбурге отменили контракт на ремонт четной стороны проспекта Ленина: она не нуждается в реконструкции

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Теги: проспект Ленина, ремонт, Екатеринбург



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