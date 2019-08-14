В Екатеринбурге отменили контракт на ремонт четной стороны проспекта Ленина: она не нуждается в реконструкции

В Екатеринбурге не будут ремонтировать четную сторону проспекта Ленина. Выяснилось, что она не нуждается в реконструкции.

Ранее член общественной палаты города Екатерина Петрова рассказала, что часть улицы, о которой идет речь, находится в идеальном состоянии. Несмотря на это, мэрия включила ее в перечень ремонтируемых объектов в 2019 году. Общественница обратилась в счетную палату Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации.

"Доводы моего обращения подтвердились и в июне была проведена рабочая встреча с комитетом по благоустройству, по результату которой было принято решение исключить четную сторону из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет", - написала Екатерина Петрова на своей странице в Facebook.

На сэкономленные средства общественница предложила провести ремонт дороги, которая действительно в этом нуждается.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в Екатеринбурге до конца лета закрыли движение по проспекту Космонавтов. Это связано с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии.