Роскосмос "сфотографировал" для МЧС уже более 600 тысяч квадратных километров

Роскосмос рассказал, как помогает МЧС и Минобороны в борьбе с лесными пожарами.

Научный центр оперативного мониторинга Земли передал МЧС России данные дистанционного зондирования с территории более 600 тыс. кв. километров. По словам специалистов МЧС, некоторые пожары в Сибири находятся в таких труднодоступных регионах, что их можно выявить только с орбиты.

"Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус", "Ресурс" и "Метеор" продолжают оперативный мониторинг областей и районов нашей страны, которые подверглись стихийным бедствиям", - сообщили в Роскосмосе.