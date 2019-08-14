05 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

СКР расследует обстоятельства избиений задержанного в изоляторе временного содержания Сургута

В ИВС-1 сургутского городского управления МВД побывал член СПЧ, председатель постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин. Ему поступили жалобы от двух арестованных на то, что их бьют. Сотрудники СК уже в курсе ситуации, и даже расследуют уголовное дело, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бабушкин рассказал, что "у одного из помещённых под стражу проломлен череп, и он застал пострадавшего в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не по его обвинению, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПЧ.

"Другой заключённый, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания", - сказал Бабушкин.

По словам Бабушкина, он подробно расспросил только двух задержанных, но число пожаловавшихся на пытки гораздо больше.

"Я думаю, что нам нужно довольно серьезное внимание уделить проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО и, может быть, даже посетить те места, которые нам называли в качестве мест, где пытки были применены. Масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали. Я даже думаю, что ситуация со "Свидетелями Иеговы" (запрещённое в России религиозное объединение) может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью айсберга насилия в правоохранительных органах", - сказал правозащитник.

Старший помощник руководителя окружного следственного управления Олег Меньших рассказал Накануне.RU, что об избиениях следователям было известно ещё до приезда Бабушкина. По одному из обращений ещё в июле возбуждено уголовное дело, по второму проводится доследственная проверка. При этом никаких сведений о массовых избиениях в управление не поступало.

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СКР расследует обстоятельства избиений задержанного в изоляторе временного содержания Сургута

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Теги: изолятор временного содержания, совет по правам человека, Андрей Бабушкин



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