05 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

В Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул ногой пьяную пациентку

В Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул ногой женщину, которая лежала на земле.

Инцидент произошел 13 августа рядом с одним из домов на улице Варфоломеева, пишет издание "Дон 24".

Момент пинка попал на видео, которое опубликовала Baza.

По данным источников, женщине около 60 лет и она оказалась пьяна. На фельдшера посыпались оскорбления от пенсионерки, мужчина не смог стерпеть и пнул ее ногой, после чего поспешил уйти.

Известно, что после инцидента к лежащей женщине приехал еще один экипаж врачей - уже в автомобиле "скорой" пенсионерка продолжила оскорблять медиков, до больницы она не добралась - врачам пришлось высадить буйную пациентку.

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В Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул ногой пьяную пациентку

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Теги: пенсионерка, фельдшер, Ростов-на-Лону, пинок, скорая помощь



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