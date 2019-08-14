В Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул ногой пьяную пациентку

В Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул ногой женщину, которая лежала на земле.

Инцидент произошел 13 августа рядом с одним из домов на улице Варфоломеева, пишет издание "Дон 24".

Момент пинка попал на видео, которое опубликовала Baza.

По данным источников, женщине около 60 лет и она оказалась пьяна. На фельдшера посыпались оскорбления от пенсионерки, мужчина не смог стерпеть и пнул ее ногой, после чего поспешил уйти.

Известно, что после инцидента к лежащей женщине приехал еще один экипаж врачей - уже в автомобиле "скорой" пенсионерка продолжила оскорблять медиков, до больницы она не добралась - врачам пришлось высадить буйную пациентку.