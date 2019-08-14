РЖД построит железную дорогу к новым терминалам Шереметьево

РЖД построит линию до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево. Новая ветка дотянется до терминала B и строящегося терминала С, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Российских железных дорог".

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На первом этапе будет построена станция Шереметьево-1 в СТК с тремя приемоотправочными путями и двумя платформами, двухпутной железной дороги протяженностью 3 км и однопутной ветви, которая соединит новую станцию с действующей – Шереметьево-2, расположенной в Южном терминальном комплексе (ЮТК, терминалы D, E и F). Реализовать этот проект планируется к 2022 году. Он позволит запустить поезда-шаттлы из ЮТК в СТК с интервалом движения 15 минут.

"Согласно проекту, для реализации второго этапа потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции Шереметьево-1 с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. При этом развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1. После завершения всех работ пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево увеличится с 38 существующих до 72 пар в сутки: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут", - говорится в сообщении РЖД.