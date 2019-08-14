05 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Тюменский губернатор сделал заявление - нужно ли сохранять авиакомпанию Utair

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с авиакомпанией Utair, которая оказалась в сложном финансовом положении.
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"Авиакомпания очень важный стратегический перевозчик не только для наших субъектов, но и для всей страны", - заявил Александр Моор, но выразил сожаление, что компания попала в непростую ситуацию.

"Без реструктуризации задолженности в виде кредитов и облигаций выйти из кризиса будет сложно", - подчеркнул он и рассказал, что в настоящее время для перевозчика разрабатывается новый бизнес-план и модель для существования в будущем.

"Компания операционно не имеет задолженности по зарплатам и сборам и даже развивается. Сейчас главное договорится с кредиторами", - добавил Моор.

По словам губернатора, по одной части долга, - по 19 млрд - вопрос по реструктуризации уже решен. Однако крупный пул кредиторов никуда не денется еще долго. Моор при этом выразил уверенность, что кредиторы будут думать "по-государственному" и пойдут навстречу авиаперевозчику, учитывая его "стратегическую важность" для страны.

Пресс-конференция губернатора Тюменской области(2019)|Фото: Накануне.RU

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Тюменский губернатор сделал заявление - нужно ли сохранять авиакомпанию Utair

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Теги: Utair, александр моор



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