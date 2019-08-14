"Зеленский - мышь, которая доверилась коту - Путину", - уволенный постпред Украины

Украинский дипломат, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что президент Владимир Зеленский движется в ловушку собственных иллюзий относительно России и ее президента Владимира Путина.

Бессмертный очень резко отреагировал на гибель 6 августа четверых украинских военных и заявил, что Украина должна приостановить работу в "Минском процессе" до встречи лидеров "нормандского формата". Вчера он был уволен со своего поста и высказал то, что думает о Зеленском.

"Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Он выглядит сейчас в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. Это уже очевидно и понятно", - сказал Бессмертный.

Также он намекнул, что украинская армия готова действовать, но Зеленский боится дать команду наступать.

"Трусость, которую демонстрируют наши верховные главнокомандующие, сначала приводит к тому, что они не понимают, что происходит, а потом мы теряем десятки тысяч людей. Телячье слюнтяйство, которое проявляется с украинской стороны, приводит к тому, что нас просто игнорируют в этой позиции", – сказал экс-постпред в эфире.

Он эмоционально добавил, что "тот кто не понимает, что на самом деле произошло 6 августа, он или идиот, или дурак".

Кроме того, Бессмертный заявил, что отказываться от военного парада на День незалежности, как это сделал Зеленский, было нельзя, как и звонить Путину. Именно его публичная позиция и стала причиной увольнения. Она пришлась "не ко двору".

Депутат Рады Мустафа Найем с сожалением отметил, что с Бессмертным не сочли нужным даже переговорить перед увольнением. Сам Бессмертный написал, что узнал о своем увольнении из СМИ, и это "стиль работы офиса президента".

Интересно, что Бессмертный уже был переговорщиком в Минске при Петре Порошенко, но через год был уволен. Вернул его именно Зеленский. И - снова уволил. Всего лишь месяц спустя. Бессмертный давно известен тем, что не лезет за словом в карман.