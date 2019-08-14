05 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Ксения Собчак (2012) | Фото:

Депутат Плетнева спорит с Росстатом и считает, что официальный брак дает россиянкам статус "женщины"

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва не согласна с данными Росстата о том, что россияне стали меньше жениться и меньше разводиться (статистика за первое полугодие 2019 года).
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Плетнева ссылается на какие-то свои источники и говорит, что в России стали заключать больше браков, так как жительницы страны осознают, что это дает им статус "женщины".

"Наоборот, увеличивается количество регистрируемых браков, потому что понимают, что это защита детей. Это статус женщины, во-первых. Это защита ребенка в случае развода, алименты. Это наши традиции, в конце концов. Что это за сожительство?! Хотелось бы, чтобы все до одного браки регистрировались, и чтобы женщина помнила о своей ответственности перед государством и своими детьми", - цитирует Плетневу радиостанция "Говорит Москва".

В первом полугодии 2019 года количество регистраций браков в России снизилось на 46 тыс. записей (относительно аналогичного периода 2018 года). Стало меньше и разводов – на 64,4 тыс. Число регистраций браков упало, таким образом, на 12,6% (всего 333,1 тыс. браков). Разводов меньше: 231 тыс. (снижение на целых 21,8%).

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Депутат Плетнева спорит с Росстатом и считает, что официальный брак дает россиянкам статус "женщины"

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Теги: тамара плетнева, официальный брак, россияне, женщины, статус, росстат



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