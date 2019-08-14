Предполагаемый виновник массового ДТП с погибшими в Екатеринбурге арестован до октября

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об аресте Владимира Васильева, который, как считает следствие, устроил массовое ДТП с погибшими.

Напомним, в начале августа на перекрестке улиц Малышева и Московская произошла авария с участием пяти автомобилей. Погибли два человека, еще трое пострадали. Накануне Васильев был допрошен, ему предъявили обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, под арестом Владимир Васильев будет находиться до 4 октября этого года. Постановление пока не вступило в законную силу, на его обжалование у сторон есть трое суток.

Напомним, после аварии вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько потребовал разобраться в ее обстоятельствах и наказать виновника.