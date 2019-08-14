Губернатор Моор назвал банкротство АНПЗ крупнейшим в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках своей большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Антипинского НПЗ. В частности, он посетовал, что из-за трехмесячного простоя завода просел показатель индекса промышленного производства, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что в первую очередь завод не должен простаивать, чтобы оборудование не выходило из строя. "Эта задача решена", - подчеркнул он.

По его данным, "Сбербанк" уже нашел управляющих и предприятие начало выпуск продукции.

"Это будет длинная история… на моей памяти – это самое крупное банкротство в Российской Федерации, – поделился мыслями Моор. – Мы будем внимательно следить за процессами, у этого проекта есть инвестиционный потенциал и продуктовую линейку можно расширить".

Губернатор добавил, что область окажет поддержку заводу.

Напомним, ранее Арбитражный суд Тюменской области оставил без рассмотрения заявление Антипинского ПНЗ о самобанкротстве. АНПЗ оценивал свой долг в 346 млрд руб. Новое руководство завода заявило, что банкротство поможет финансовому оздоровлению предприятия. Сейчас активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко, который пытался отсудить у АНПЗ $10 млн компенсации.