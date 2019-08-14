Наш ответ на сериал "Чернобыль" – удивит ли фильм Козловского об аварии на АЭС?

Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием "Когда падали аисты" - о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), фильм выйдет 8 октября 2020 года, при этом авторы не сомневаются, что им не удастся избежать сравнений с нашумевшим сериалом HBO.

В беседе с Накануне.RU кинокритик и редактор портала "На линии" Виктор Мараховский поделился своими ожиданиями.

"На самом деле чернобыльская трагедия была визуально не очень зрелищной, так что "хайп" по поводу сравнения с сериалом этому фильму не повредит. Периодически отечественный кинематограф дает нам возможность удивиться, замечу, удивится по-доброму, когда он внезапно вместо ответа на какие-то западные фильмы не снимает то же самое, только хуже и тупее, а выдает приличное кино. Надо сказать, в принципе таких случаев, когда наш "подражательский" кинематограф превосходил западный оригинал, было весьма немного. И я скажу честно: мне абсолютно не понравился сериал "Чернобыль", он был довольно скучным и не убедил меня в том, что все происходящее на экране - правда", - сказал Виктор Мараховский.

По мнению эксперта, Даниле Козловскому как режиссеру вряд ли удастся выйти из колеи подражательства хоть не конкретно этому сериалу, а какому-нибудь еще фильму. В картине "Когда падали аисты" идет речь об одном из эпизодов, связанных с ликвидацией произошедшего в Чернобыле. Ленту снимали на студиях в Москве, Хорватии и в Будапеште, а также на закрытых объектах АЭС в Курчатове. О том, что Козловский снимает фильм о трагедии, стало широко известно благодаря обсуждениям американского сериала "Чернобыль", который показывали по подписке на канале HBO.

Многие в России, несмотря на откровенную "клюкву", высоко оценили работу американцев, при этом сетовали – почему же у нас в стране про аварию "забыли" и таких фильмов не снимают? Благожелательно о сериале отозвался и министр культуры Владимир Мединский - по его словам, "Чернобыль" сделан ярко, интересно, а главное - "с любовью и симпатией к простому человеку". Тогда же он сказал, что в России готовится несколько проектов на эту же тему, среди которых и фильм Козловского, тогда он назывался еще "Опасная вода", работа над ним велась при поддержке Фонда кино. А также год назад начались съемки нашего сериала с точно таким же названием, режиссер Алексей Мурадов видит историю как триллер, где главный герой - подполковник военной разведки приезжает в Припять, чтобы разоблачить агента ЦРУ.