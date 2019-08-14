Наш ответ на сериал "Чернобыль" – удивит ли фильм Козловского об аварии на АЭС?

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР Украина
Данила Козловский (2019) | Фото:instagram.com/danilakozlovsky

Наш ответ на сериал "Чернобыль" – удивит ли фильм Козловского об аварии на АЭС?

Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием "Когда падали аисты" - о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), фильм выйдет 8 октября 2020 года, при этом авторы не сомневаются, что им не удастся избежать сравнений с нашумевшим сериалом HBO.

В беседе с Накануне.RU кинокритик и редактор портала "На линии" Виктор Мараховский поделился своими ожиданиями.

"На самом деле чернобыльская трагедия была визуально не очень зрелищной, так что "хайп" по поводу сравнения с сериалом этому фильму не повредит. Периодически отечественный кинематограф дает нам возможность удивиться, замечу, удивится по-доброму, когда он внезапно вместо ответа на какие-то западные фильмы не снимает то же самое, только хуже и тупее, а выдает приличное кино. Надо сказать, в принципе таких случаев, когда наш "подражательский" кинематограф превосходил западный оригинал, было весьма немного. И я скажу честно: мне абсолютно не понравился сериал "Чернобыль", он был довольно скучным и не убедил меня в том, что все происходящее на экране - правда", - сказал Виктор Мараховский.

По мнению эксперта, Даниле Козловскому как режиссеру вряд ли удастся выйти из колеи подражательства хоть не конкретно этому сериалу, а какому-нибудь еще фильму. В картине "Когда падали аисты" идет речь об одном из эпизодов, связанных с ликвидацией произошедшего в Чернобыле. Ленту снимали на студиях в Москве, Хорватии и в Будапеште, а также на закрытых объектах АЭС в Курчатове. О том, что Козловский снимает фильм о трагедии, стало широко известно благодаря обсуждениям американского сериала "Чернобыль", который показывали по подписке на канале HBO.

кадр из сериала "Чернобыль"(2019)|Фото: the-flow.ru

Многие в России, несмотря на откровенную "клюкву", высоко оценили работу американцев, при этом сетовали – почему же у нас в стране про аварию "забыли" и таких фильмов не снимают? Благожелательно о сериале отозвался и министр культуры Владимир Мединский - по его словам, "Чернобыль" сделан ярко, интересно, а главное - "с любовью и симпатией к простому человеку". Тогда же он сказал, что в России готовится несколько проектов на эту же тему, среди которых и фильм Козловского, тогда он назывался еще "Опасная вода", работа над ним велась при поддержке Фонда кино. А также год назад начались съемки нашего сериала с точно таким же названием, режиссер Алексей Мурадов видит историю как триллер, где главный герой - подполковник военной разведки приезжает в Припять, чтобы разоблачить агента ЦРУ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наш ответ на сериал "Чернобыль" – удивит ли фильм Козловского об аварии на АЭС?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чернобыль, данила козловский, Когда падали аисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.08.2019 07:35 Мск Фильм Козловского о Чернобыльской аварии выйдет в прокат осенью 2020 года

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети