05 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
мотофристайл (2019) | Фото: РМК

РМК подарит екатеринбуржцам на День города фееричные зрелища и яркий рэп

В День города Екатеринбурга на Плотинке выступят знаменитые профессиональные мото-спортсмены России и Европы, а также рэперы лейбла Black Star. Партнером празднования Дня города в уральской столице выступит Русская медная компания (АО "РМК").

Как сообщили Накануне.RU организаторы, 17 августа в Историческом сквере состоится экстрим-шоу международного уровня. С 13 до 20 часов перед жителями и гостями города будут выступать профессионалы по мотофристайлу и стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле) и райдеры в дисциплинах BMX и MTB. Зрелищные трюки продемонстрируют призеры российских и международных соревнований – команда по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13, команда по стантрайдингу Legend stunt team и райдеры с мировым именем, команда по велофристайлу FreestyleShow. Специально для шоу последние привезут с собой уникальную трассу для демонстрации мастерства спортсменов. Специальным гостем экстрим-шоу станет звезда команды Red Bull, чемпион России по эндуро (езда на мотоцикле по бездорожью) Алексей Колесников.

Горные велосипеды(2019)|Фото: РМК

мотофристайл(2019)|Фото: РМК

Вечером на этой же площадке выступят топовые рэп-исполнители лейбла Black Star – Мот и MC Doni. Еще одним подарком жителям Екатеринбурга станет выступление именитой рок-группы "Чайф" на главной сцене праздника.

Мот(2019)|Фото: РМК

MC Doni(2019)|Фото: РМК

Стоит отметить, что Русская медная компания участвует в организации значимых для Екатеринбурга торжеств. В День города 2017 и 2018 годов компания организовывала зрелищные шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга". Вместе со звездами российского шоу-бизнеса – Ёлкой, Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым, Александром Пантыкиным, Валерием Меладзе и другими – для гостей праздника выступали талантливые свердловские танцевальные и вокальные коллективы и исполнители. Для них шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга" стало шансом получить общегородское признание и выйти на новый профессиональный уровень.

Также ежегодно РМК выступает генеральным партнером празднования в Екатеринбурге Дня Победы. Зрителями мультимедийного павильона "Театр Великой войны" становятся тысячи горожан и гостей уральской столицы, а вечером при поддержке компании на главной праздничной сцене выступают артисты театра, кино и звезды эстрады.

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РМК подарит екатеринбуржцам на День города фееричные зрелища и яркий рэп

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Теги: День города, выступления, Екатеринбург



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