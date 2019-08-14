Трутнев предложил мониторить вырубку леса в ДФО из космоса

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил в качестве эксперимента применить систему космического мониторинга за лесным хозяйством.

Эксперимент он предложил начать с территории Дальнего Востока.

Новая система предоставляет всю необходимую информацию для использования лесного участка, в том числе, точно выявляет породный состав леса, количество деревьев на участке.

Полпред отметил, что рассматривается возможность изменения законодательства для использования данной системы.

Кроме того, по мнению вице-премьера, уменьшению числа возгораний в лесах может способствовать появление собственников лесных территорий.

"Когда у лесов появится хозяин, то он будет заниматься тушением [лесных пожаров] и мониторингом", - цитирует его ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявляли, что в Иркутской области выявлены факты, намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки.

В Госдуме 5 августа обсуждались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Были заслушаны отчеты представителей МЧС, Минприроды, Рослесхоза, МВД, Генпрокуратуры и Счетной палаты.

По словам председателя комитета по экологии нижней палаты парламента Владимира Бурматова, за частью лесных пожаров, охвативших тайгу на площади свыше 3 млн гектар, точно стоят интересы отдельных лиц и компаний.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.