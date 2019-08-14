В Надыме сотрудник "Дирекции капитального строительства и инвестиций" оштрафован за взятку в 40 тысяч

Суд наказал работника ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций" за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, сотрудник Надымской ЦРБ предложил работнику "Дирекции" принять капремонт клиники, который делал подрядчик, без проведения самого ремонта. Предложение последовало после того, как стало ясно, что организация не успевает вовремя справиться с поставленной задачей. 30 декабря 2018 г. сотрудник больницы передал представителю "Дирекции" 40 тыс. руб., за что последний оштрафован на 1,6 млн руб..

Напомним, ранее в суд ушло дело бывшей сотрудницы "Дирекции", которой вменяют посредничество в сговоре с директором подрядчика о сокращении сроков оплаты уже сделанной работы по госконтракту и переводе подрядчику денег.