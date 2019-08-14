В Надыме сотрудник "Дирекции капитального строительства и инвестиций" оштрафован за взятку в 40 тысяч

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Надыме сотрудник "Дирекции капитального строительства и инвестиций" оштрафован за взятку в 40 тысяч

Суд наказал работника ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций" за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

По версии следствия, сотрудник Надымской ЦРБ предложил работнику "Дирекции" принять капремонт клиники, который делал подрядчик, без проведения самого ремонта. Предложение последовало после того, как стало ясно, что организация не успевает вовремя справиться с поставленной задачей. 30 декабря 2018 г. сотрудник больницы передал представителю "Дирекции" 40 тыс. руб., за что последний оштрафован на 1,6 млн руб..

Напомним, ранее в суд ушло дело бывшей сотрудницы "Дирекции", которой вменяют посредничество в сговоре с директором подрядчика о сокращении сроков оплаты уже сделанной работы по госконтракту и переводе подрядчику денег.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Надыме сотрудник "Дирекции капитального строительства и инвестиций" оштрафован за взятку в 40 тысяч

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дирекция капитального строительства и инвестиций, штраф, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 16:27 Мск За махинации с документами оштрафован на миллион подрядчик, ремонтировавший Надымскую ЦРБ

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2019 16:09 Мск Сотрудница ямальской "Дирекции капитального строительства и инвестиций" попалась на взятке в 25 тысяч

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети