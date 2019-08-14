Новая линия неразрушающего контроля труб введена в эксплуатацию на СинТЗ

На Синарском трубном заводе (СинТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) в трубопрокатном цехе №3 (Т-3) введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия неразрушающего контроля труб (ЛКТ) — "ЛКТ-СТТ3".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, производительность данной линии составляет не менее 60 труб в час.

На линии используются ультразвуковой (позволяет выявить отклонения по толщине стенки трубы) и магнитоиндукционный (обнаруживает нарушения сплошности (однородности) металла) методы неразрушающего контроля.

По словам управляющего директора СинТЗ Вячеслава Гагаринова, нововведение станет дополнительной гарантией надёжности труб для покупателей.