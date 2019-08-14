YouTube продвинул в тренды призыв идти на митинг оппозиции на канале для фанатов рэпа

Запад продолжает попытки обострить ситуацию в России через видеохостинг YouTube. Авторы аполитичного рэп-блога VSRAP решили не пропускать актуальную тему и опубликовали видеоролик-призыв к участию в незаконных митингах. Явный политический заказ решили прикрыть комментариями известных рэп-исполнителей, а затем искусственно продвинули запись в тренды YouTube.

Напомним, что уже на протяжении месяца бывшие кандидаты в Мосгордуму организуют несанкционированные акции протеста. Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие «независимые» кандидаты были отсеяны еще на этапе сбора подписей из-за обнаружения большого числа бракованных подписных листов. Кандидаты из команды Алексея Навального отреагировали на законное решение столичного избиркома своеобразно. Они начали провоцировать обычных граждан устраивать в центре города массовые беспорядки. Заметим, что все идейные вдохновители незаконных акций были арестованы. Только Любови Соболь были выписаны несколько штрафов на общую сумму 930 тысяч рублей. До сих пор ей удается избегать лишения свободы благодаря своему материнству.

Либеральное движение в России чаще всего прибегает к помощи YouTube, чтобы распространять выгодную для себя информацию. Например, «оппозиционеры» спонсируют популярных блогеров за ответные услуги. Канал VSRAP был создан для того, чтобы обсуждать новости рэп-культуры, и до настоящего времени его основатели не проявляли интереса к политике.

Однако митинг 10 августа по известным причинам привлёк внимание администрации канала. Судя по всему, расчет был сделан на то, что видео на актуальную проблематику поможет набрать подписчиков и просмотры, что выльется в дополнительную прибыль.

В прошлую субботу на канале было опубликовано видео, явно призывающее выходить на массовые протесты. В кадре появлялись рэперы, которые собирались выступить на площади Сахарова, а также другие артисты, заинтересованные в этой теме. Открытый призыв на «прогулку» в Москве и в Петербурге содержится и в описании ролика.

Упоминание о политических акциях в столице можно найти и в предшествующем видео, однако тогда авторы обошлись без открытого призыва к беспорядкам.

После того, как «новинка» была опубликована, свою работу выполнила администрация видеохостинга. Ей не составило труда искусственным образом поднять видео в топ, чтобы привлечь внимание наибольшего количества пользователей, в том числе детей.

Отметим, что YouTube уже был уличён в поддержке российских «оппозиционеров». Прямые трансляции с места массовых погромов предлагались в разделе «рекомендованное» даже тем пользователям, которые политикой не интересуются. Например, достаточно было включить детский мультик, и тут же предлагались записи с незаконных акций.

Подозрения в махинациях появились из-за того, что в обычном режиме подборка YouTube формируется на основе того, что смотрит пользователь. В случае с митингами, ресурс явно поменял алгоритм подбора. Теперь даже незаинтересованным зрителям предлагаются материалы, относящиеся к несогласованным политическим акциям.

При этом онлайн-трансляции нейтральных обозревателей митингов Леси Рябцевой и Илиаса Меркури были заблокированы. И здесь вовремя сработала ангажированная прозападная администрация YouTube.