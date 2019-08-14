На Дальнем Востоке застрелили медведя, который разрыл могилу на кладбище и украл мертвеца

В Комсомольске-на-Амуре на местном кладбище медведь разрыл могилу, вытащил оттуда покойника и скрылся.

Как рассказали Накануне.RU в городском управлении МВД России, в дежурную часть поступил звонок о том, что на кладбище вскрыто захоронение. Выехав на место стало ясно, что, по предварительным данным, могилу разрыл медведь.

Известно, что животное пришлось застрелить. Поиски тела сейчас продолжаются, пока его не нашли.