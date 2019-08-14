Уралвагонзавод отмечен за вклад в развитие Нижнего Тагила

Вклад Уралвагонзавода (входит в госкорпорацию Ростех) в развитие Нижнего Тагила отмечен на торжественном собрании, посвящённом Дню города - 2019. Соответствующий памятный диплом вручён мэром города Владиславом Пинаевым генеральному директору корпорации Александру Потапову.

Как информирует пресс-служба УВЗ, за период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года Уралвагонзавод инвестировал в благоустройство 56 объектов Дзержинского района свыше 112 млн руб.

"В прошлом году был запущен в работу новый медицинский центр завода, отремонтированы объекты культуры и спорта. Перед Днем города на территории Дворцового парка прошло торжественное открытие детской площадки с шестью игровыми зонами. Сотрудники Уралвагонзавода следили за чистотой улиц, участвовали в субботниках и высаживали цветы, благоустраивали парки. Недаром Дзержинский район был признан лучшим в городе. В этом, безусловно, есть немалая заслуга УВЗ и его работников", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе завода.

Кроме этого, более 41 млн руб. завод направил на оздоровление своих работников и более 9 млн - их детей. УВЗ также оказывается активная помощь учебным заведениям средне-специального и высшего звена, проводится комплекс мероприятий для молодёжи и ветеранов. Предприятие выступает благотворителем ряда общественных, спортивных и религиозных организаций.