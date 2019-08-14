05 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

"Янтарный отлив недопустим": в Роскачестве назвали критерии для оценки вина

Эксперты Роскачества назвали критерии для оценки вина. Всего существует более 10 параметров.
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В частности, для выбора качественной продукции рекомендуется обратить особое внимание на внешний вид вина: оно должно быть прозрачным, при этом в красном вине может содержаться осадок в виде кристаллов насыщенных оттенков. Также специалисты отмечают, что это естественное явление, но российский ГОСТ такого не допускает.

В свою очередь, молодое белое вино должно быть золотистого, зеленоватого или лимонного оттенка. А вот янтарный отлив недопустим - это свидетельствует о сырье низкого качества, что сказывается на вкусе, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказывали, как выбирать правильное мороженое. Также специалисты учили россиян, как правильно собирать грибы.

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"Янтарный отлив недопустим": в Роскачестве назвали критерии для оценки вина

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Теги: вино, Роскачество, оценка



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