"Янтарный отлив недопустим": в Роскачестве назвали критерии для оценки вина

Эксперты Роскачества назвали критерии для оценки вина. Всего существует более 10 параметров.

В частности, для выбора качественной продукции рекомендуется обратить особое внимание на внешний вид вина: оно должно быть прозрачным, при этом в красном вине может содержаться осадок в виде кристаллов насыщенных оттенков. Также специалисты отмечают, что это естественное явление, но российский ГОСТ такого не допускает.

В свою очередь, молодое белое вино должно быть золотистого, зеленоватого или лимонного оттенка. А вот янтарный отлив недопустим - это свидетельствует о сырье низкого качества, что сказывается на вкусе, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказывали, как выбирать правильное мороженое. Также специалисты учили россиян, как правильно собирать грибы.