Жители России стали покупать меньше мяса

Россияне стали реже покупать мясо, зафиксировала аналитическая компания GfK.

Так, с июля 2018-го по июнь 2019 года потребители приобрели на 4,3% меньше мясных продуктов, чем за аналогичный период годом ранее.

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, пишет РБК. Больше всего снизились продажи говядины - на 7%.

При этом на денежном выражении снижение продаж особо не отразилось из-за роста стоимости товаров.

В июле сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба намерена изучить рынок мяса из-за возможного скачка цен на мясную продукцию.

Как заявили представители Национальной кормовой ассоциации, цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10% . Так, свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.