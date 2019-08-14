В Иркутской области банду черных лесорубов подозревают в незаконном спиле деревьев на 10 миллионов

В Иркутской области сотрудники Управления с экономическими преступлениями областного главка МВД, совместно с оперативниками ФСБ пресекли деятельность организованной группы из 13 человек. Их подозревают в незаконной рубке леса на территории Боханского, Осинского и Качугского районов.

Заготовка, как сообщают полицейские, велась на широкую ногу. Во время обыска на лесной деляне обнаружили три трактора, два погрузчика и бензопилы. Прошли обыски и на квартирах подозреваемых. Там правоохранителями обнаружено более 1,3 млн руб. и документацию. По ней удалось проследить всю цепочку преступного бизнеса, и установить пункт приема, через который злоумышленники реализовывали незаконно заготовленную древесину. Предварительный, ущерб эксперты оценивают как, минимум, в 10 млн руб., сообщает Федералпресс.

"Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела о незаконной рубке леса, приобретении, хранении и реализации незаконно заготовленной древесины", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Игорь Медведев.