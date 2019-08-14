В Иркутской области банду черных лесорубов подозревают в незаконном спиле деревьев на 10 миллионов

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    michael kors портмоне женские вот

Происшествия Сибирский ФО
лес, деревья (2018) | Фото:Накануне.RU

В Иркутской области банду черных лесорубов подозревают в незаконном спиле деревьев на 10 миллионов

В Иркутской области сотрудники Управления с экономическими преступлениями областного главка МВД, совместно с оперативниками ФСБ пресекли деятельность организованной группы из 13 человек. Их подозревают в незаконной рубке леса на территории Боханского, Осинского и Качугского районов.

Заготовка, как сообщают полицейские, велась на широкую ногу. Во время обыска на лесной деляне обнаружили три трактора, два погрузчика и бензопилы. Прошли обыски и на квартирах подозреваемых. Там правоохранителями обнаружено более 1,3 млн руб. и документацию. По ней удалось проследить всю цепочку преступного бизнеса, и установить пункт приема, через который злоумышленники реализовывали незаконно заготовленную древесину. Предварительный, ущерб эксперты оценивают как, минимум, в 10 млн руб., сообщает Федералпресс.

"Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела о незаконной рубке леса, приобретении, хранении и реализации незаконно заготовленной древесины", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Игорь Медведев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Иркутской области банду черных лесорубов подозревают в незаконном спиле деревьев на 10 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: черные лесорубы, вырубка дереьев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети