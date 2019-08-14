05 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Липецкая область
игорь артамонов, администрация липецкой области (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Федеральные политические эксперты назвали Игоря Артамонова эффективным управленцем

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов является эффективным управленцем из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), сообщается на сайте организации.

Напомним, Игорь Артамонов назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября 2018 года. По мнению специалистов, его отличительной чертой является использование информационных технологий в управлении регионом. Он настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в работе руководителя области, отметили в Центре. Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников, считают эксперты.

игорь артамонов, рабочие, встреча(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Эксперты уточняют , что Игорь Артамонов следит за сообщениями жителей Липецкой области в социальных сетях, часто встречается с гражданами и выезжает на объекты. В июле, например, Артамонов провел пресс-конференцию в неформальной обстановке. Глава региона не боится самых различных аудиторий, считают эксперты, открыт к диалогу и использует в управлении регионом современные методики.

По мнению экспертов Центра, отказ Артамонова в агитационный период участвовать в дебатах - сильный ход. «Таким образом, врио главы региона сразу же отделил себя от остальных участников выборов, продемонстрировав заинтересованность в результате, а не политической борьбе», — подчеркнули в Центре. Среди достижений Игоря Артамонова на посту называют решение вопроса обманутых дольщиков, расселение аварийного жилья, новые меры жилищной поддержки, благоустройство городских территорий и другое.

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Федеральные политические эксперты назвали Игоря Артамонова эффективным управленцем

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Теги: врио главы липецкой области, игорь артамонов, эффективный управленец



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