Федеральные политические эксперты назвали Игоря Артамонова эффективным управленцем

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов является эффективным управленцем из частного сектора, который принял новый для себя карьерный вызов. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), сообщается на сайте организации.

Напомним, Игорь Артамонов назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября 2018 года. По мнению специалистов, его отличительной чертой является использование информационных технологий в управлении регионом. Он настроен на то, чтобы полностью перестроить подход в работе руководителя области, отметили в Центре. Принимаемые решения выстраиваются на основе данных, а не мнения чиновников, считают эксперты.

Эксперты уточняют , что Игорь Артамонов следит за сообщениями жителей Липецкой области в социальных сетях, часто встречается с гражданами и выезжает на объекты. В июле, например, Артамонов провел пресс-конференцию в неформальной обстановке. Глава региона не боится самых различных аудиторий, считают эксперты, открыт к диалогу и использует в управлении регионом современные методики.

По мнению экспертов Центра, отказ Артамонова в агитационный период участвовать в дебатах - сильный ход. «Таким образом, врио главы региона сразу же отделил себя от остальных участников выборов, продемонстрировав заинтересованность в результате, а не политической борьбе», — подчеркнули в Центре. Среди достижений Игоря Артамонова на посту называют решение вопроса обманутых дольщиков, расселение аварийного жилья, новые меры жилищной поддержки, благоустройство городских территорий и другое.