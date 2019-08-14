05 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами (2019) | Фото: REUTERS / STRINGER

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось еще на семь человек

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Восемь человек находятся в больницах, 31 пострадавший лечится амбулаторно, передает РИА Новости. Один человек погиб.

12 августа сообщалось о 33 получивших ранения.

Напомним, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

Во время проведения работ по разминированию произошли подрывы снарядов. В связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей села Каменка в пункт временного размещения поселка Малиновка.

Власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы.

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Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось еще на семь человек

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Теги: ачинск, боеприпасы, взрывы



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