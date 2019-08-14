На Украине раскритиковали Зеленского за решение давать гражданство "преследуемым" россиянам

На Украине многие раскритиковали указ президента Владимира Зеленского, который, в частности, упрощает получение украинского гражданства россиянами, которые "преследуются по политическим убеждениям".

Депутат уходящей Рады Сергей Высоцкий, который призвал взрывать "пророссийские" каналы, написал, что уже существует институт политического убежища. А "в душе президента живет концепция Украины как остальной России. Со свободой слова и борщом".

"Сам этот взгляд на Украину - не как на отдельное государство со своей идентичностью, а как на отражение России, - объединяет Зеленского с российскими либералами больше, чем с частью собственных сограждан", - написал Высоцкий.

Против инициативы Зеленского выступил и живущий на Украине "убитый" российский публицист Аркадий Бабченко. Он тоже заявил, что институт политического убежища полностью удовлетворяет то, что хочет Зеленский. А вот его шаг открывает дорогу к гражданству почти всем россиянам.

"Свинченная на камеру тетка-единороска теперь тоже может претендовать на украинское гражданство. А не слишком ли жирно, друзья? Тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, в России и так уж остались единицы. Поздно уже. Поезд ушел", - написал Бабченко.

Телеведущая Ольга Лень заявила, что она категорически против решения Зеленского, так как считает, что россияне по переезде на Украину изменят свои взгляды на антиукраинские.

"Как-то не хочу слушать от новоиспеченных граждан, что все украинское - бред. Мне достаточно и той ненависти к украинскому, которую несут некоторые "слуги народа", - написала она.

Интересно, что политолог Владимир Корнилов горячо поддержал этот шаг Зеленского. Он призвал российских оппозиционеров побыстрее уезжать из страны.

В апреле президент России Владимир Путин своеобразно поддержал намерение Зеленского предоставлять украинское гражданство россиянам.

"Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать", - сказал Путин.