05 Сентября 2020
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Общество В России
Высоцкий смотровая площадка (2012) | Фото:Накануне.RU

Не женятся и не разводятся – Росстат о россиянах в первом полугодии 2019 года

В первом полугодии 2019 года количество регистраций браков в России снизилось на 46 тыс. записей (относительно аналогичного периода 2018 года). Стало меньше и разводов – на 64,4 тыс., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Число регистраций браков упало, таким образом, на 12,6% (всего 333,1 тыс. браков). Разводов меньше: 231 тыс. (снижение на целых 21,8%).

Несмотря на общий тренд, в некоторых регионах число свадеб несколько выросло: Тува (2,7%) и Ингушетия (2,6%). На Чукотке количество регистраций браков снизилось почти на четверть (23%), по 20,6% снижение в Адыгее и Костромской области.

Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия - 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Наибольшее падение по количеству разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях - на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.

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Не женятся и не разводятся – Росстат о россиянах в первом полугодии 2019 года

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Теги: россияне, брак, развод, свадьба, рост, снижение, росстат



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