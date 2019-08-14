На Урале собрались строить новый храм возле сквера. Забор уже поставили

Возле Исторического сквера в уральском городе Березовский (город-спутник Екатеринбурга) начали ставить забор, что вызвало возмущение у горожан. Оказалось, что это забор строительной площадки, на которой запланировано возведение храма.

По данным мэрии, земельный участок принадлежит епархии. В 30-е годы на этом месте стоял храм, который был снесен и позже там появился ДК Кирова. Напротив ДК долгое время стоял памятник Ленину. Его снесли и "застолбили" место под храм. Участок был размежеван, а собственники, как заявляют в администрации города, отказались от свободной части участков в пользу епархии, чтобы на этом месте был возведен храм Ильи Пророка.

Глава города Евгений Писцов подтвердил Накануне.RU, что на площадке будет строиться храм.

"Эта информация соответствует действительности. Вообще, это был главный храм нашего города и необходимо восстановить историческую справедливость. Храм не получится в своем историческом масштабе, он будет уменьшенной копией", - рассказал Накануне.RU глава Березовского городского округа.

По его словам, собственник земельного участка имеет совершенно законное право оградить его по границам.

"Сейчас ведутся работы по проектированию с последующим строительством. Оно будет вестись на средства не из бюджета, все будет зависеть от наличия денег, от активности горожан и попечителей храма", - отметил градоначальник.

При этом он не разделяет опасения, что может повториться ситуация, как в Екатеринбурге, где прямо в сквере собирались строить храм святой Екатерины, но после массовых протестов горожан от данной идеи отказались.

"К скверу это (строительство храма, - прим.) никакого отношения не имеет. Он находится за другой оградой, огорожен своим забором и храм на территорию сквера ни на один сантиметр не зайдет. Это земельные участки, у которых есть общая граница, сегодня она "отбита" забором. Более того, они находятся в разных высотных отметках: если приехать на место, вы увидите, что Исторический сквер находится в бывшей пойме городского пруда. Пруда теперь уже нет, но на этой пониженной площадке находится сквер, а храм будет находиться на несколько метров выше. Их разделяет подпорная стенка с забором, поэтому все опасения напрасны", - заключил Евгений Писцов.

Фото превью и видео: "Век телевидения"