США начали обсуждать с союзниками размещение новых ракет в Азии

Вашингтон и союзники США в Азии обсуждают развертывание новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила замглавы Госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, слова которой привело Associated Press.

Томпсон подчеркнула, что решение о размещении ракет страны примут самостоятельно, "это не одностороннее решение США".

Напомним, ранее Китай пообещал ответить сдерживающими мерами, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в АТР.

Как заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун, все возможные варианты при необходимости будут представлены. Но пока США не разместили ракеты "у Китая на пороге", Пекин будет наблюдать за ситуацией.