"Вас нет в списках!" Курганской журналистке врачи отказались оказывать помощь в городской поликлинике

В Кургане местной журналистке отказали в помощи в городской поликлинике №2, об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Анна Бояркина пришла в поликлинику на Карельцева и обратилась в регистратуру за помощью.

"Это же Курган, столица Зауралья (как говорит тот, кто "работает на Курганскую область"), а не Петухово или Варгаши! Где врачи? И что за абсурдные правила у Александрова (главный врач поликлиники №2, депутат Курганской областной думы Юрий Александров - прим.)?

Я не из тех, кто бежит к врачу при первом чихе. Дотянула - пошла. Вторник, три часа дня, вежливая регистратура на Карельцева, прошу карточку к терапевту, фельдшеру или дежурному врачу - к любому, кто живой. А мне говорят, что нет врачей", - пишет Анна.

В регистратуре девушке ответили, что нет даже дежурного врача и приемов вообще нет.

"Говорят, приходите завтра. То есть как? Я спрашиваю: "Куда делись врачи?" Мне отвечают: "Кто на пенсию вышел, кто уволился, разъехались". "Значит, с кадрами стало еще хуже?", - спрашиваю я. Мне ответили: "Да", - отметила Анна.

После этого девушка пошла прямиком к заместителю заведующей поликлиники, так как заведующая сейчас в отпуске. Она сразу согласилась принять Анну, чему в регистратуре крайне удивились.

"Этот зам отправляет меня с направлением "быстро сделать рентген, чтоб исключить гайморит". Я стою очередь в рентген, захожу в кабинет и, бац - "Вас нет в списках!" - заявляет мне рентгенолог. "Каких списках??? Я пришла с направлением, вот оно, минуту назад врач написала! Я очередь отстояла, за мной никого нет!". На помощь мужчине-рентгенологу выходит медсестра и оба пытаются меня отфутболить: "списки, электронная запись...." "ЧЕГО-ЧЕГО??? Теперь то же самое мне под запись скажите! Что за правила такие?" - достаю телефон", - пишет Анна.

На видео видно, как медики убежали в соседний кабинет и пригрозили вызвать охранников.

"И доблестные медики убегают от меня как от вооруженного грабителя в соседний кабинет, откуда грозят вызвать охрану! А там ещё и на защёлку закрываются! В общем, ждём охранника по разные стороны баррикад. Приходит пожилой охранник, забирает у меня телефон, но когда в ситуацию вникает, тоже, мягко говоря, остаётся в недоумении -" девушка не с улицы, а с направлением от местного врача, и ни на кого вроде не нападала, в чем проблема?", - продолжает Анна свой рассказ.

После Бояркина опять пошла к заместителю заведующей.

"Та очень удивляется ситуации, берет выписанное ей же направление и идёт к рентгенщикам разбираться. Меня просят подождать. Итог разборки: у рентгенщиков якобы нет чего-то крайне необходимого для снимка носа, мол, без этого снимок будет некачественный. Ок, а цирк зачем было устраивать? И что за списки придумали на рентген? - вопрос остаётся открытым даже для самого зама. Мне дают направление в БСМП, но предупреждают: "если что", лора в больнице НЕТ и придется мне его "где-то искать", - написала Анна.

Дозвониться до главврача Юрия Александрова у корреспондента Накануне.RU не получилось. В департамент здравоохранения Курганской области отправлен официальный запрос.