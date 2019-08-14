Квентин – наш: фабрика обуви из Челябинска "провела экскурсию" по цехам для Тарантино

Визит американского режиссера Квентина Тарантино в Россию, а точнее – его прогулка-экскурсия по Кремлю в компании Владимира Мединского, обрастает мемами.

Так, сметливый житель Челябинска прифотошопил Квентина с фотографий с экскурсии на снимки своей квартиры, которую пытается продать. И Квентин, и квартира выглядят несколько потрепано, поэтому режиссер идеально вписался в интерьеры челябинской трешки.

А теперь пошутить решила челябинская фабрика обуви. На странице предприятия во "ВКонтакте" появился такой пост: "Сложно найти человека, который любил бы ножки больше, чем мы. Хотя… Смотрели фильмы Тарантино? Легко догадаться, что культовый режиссер просто без ума от женских ног и не скрывает этого! То и дело в его картинах мелькают крупные планы ступней. Кстати, видели новый фильм "Однажды в Голливуде"? Там тоже есть несколько фирменных тарантиновских кадров. Совсем неудивительно, что производство "Юничел" оказалось столь привлекательным для режиссера…".

И дальше идут коллажи, на которых Тарантино, якобы, разгуливает по цехам, внимательно слушает рассказ технолога о производстве и любуется станками.