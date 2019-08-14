Артюхов распорядился отремонтировать "инфекционку", в которой зимой так же холодно, как и на улице

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает масштабную поездку по округу. 13 августа губернатор посетил Пангоды и Новый Уренгой, где проверил, как ремонтируют дороги, строят дома для переселения жителей аварийных строений, а также реконструируют инфекционное отделение детской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Первое место, куда Артюхов поехал в Пангодах, – проезд Газовиков, который сейчас ремонтируют. Дорожники уже сняли старый асфальт, отсыпали дорогу щебнем, устанавливают бордюры. До конца сезона дорога длиной 1,8 км будет готова. Всего в Пангодах в этом году отремонтируют 10 проблемных автомагистралей общей длиной 6 км.

По словам губернатора, в следующем году начнётся капитальная реконструкция главной местной улицы – Мира. Она коснётся не только асфальта, но и бордюров, освещения.

"Учитывая, что через город проходит большой трафик, она должна выглядеть по-другому. И с точки зрения комфорта, и безопасности", - сказал Артюхов.

Глава посёлка Игорь Ярош добавил, что "за последние 10 лет впервые в посёлке капитально ремонтируют дороги". За лето в Пангодах появится шесть детских площадок, больше зелени на улице и мест для прогулок. Об установке ещё одной детской площадки – во дворе дома по улице Береговая – губернатора попросила подписчица из социальных сетей, когда подошла к нему на улице, чтобы сделать совместное фото. Артюхов пообещал, что площадка появится следующим летом.

Ровно через год в Пангодах сдадут две жилые пятиэтажки по улице Энергетиков – на 64 и 77 квартир. В большинство из них заедут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Чтобы переселить всех, кто стоит в очереди по этой программе, нужно построить ещё 5 тыс. "квадратов", то есть два таких же дома. Всего в Пангодах 102 деревянных дома с высокой степенью износа – они или уже признаны аварийными, или будут признаны в ближайшие годы.

В газовой столице Артюхов первым делом отправился в детское инфекционное отделение центральной городской больницы, которое сдано в 1989 г. и 13 лет назад пережило капремонт. Проблем там много: например, во внутренней галерее, где посетители дожидаются пациентов, зимой почти такая же температура, что и на улице, – до -30. А по норме не должна быть ниже +10 С°.

Заменить надо инженерные системы и, что особенно важно в инфекционном отделении, вентиляцию. Кровле нужен ремонт, а внутренним помещениям – современное убранство. Артюхов в разговоре с главврачом больницы Ириной Груздевой отметил, что "качественная медицина – ямальский приоритет", добавив, что "в Новом Уренгое у региональных властей три медицинских проекта – детская поликлиника в северной части города, хирургический и радиологический корпуса больницы".

"Мне очевидно, что необходим капитальный ремонт этого отделения. Есть ещё планы по развитию медицины города, но мы их пока не озвучиваем, потому что они в процессе обсуждения", - сказал губернатор.

После Артюхов отправился на полигон на Южной объездной дороге. Этого не было в плане, губернатору о проблеме написал подписчик Александр: зимой местные дорожные службы вывозят и складируют на полигоне снег после расчистки улиц, летом же площадка вдоль дороги больше похожа на свалку. Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз сказал Артюхову, что огородить настолько большую территорию для города будет очень дорого.

"Вы ни разу об этой проблеме не говорили. Так быть не должно, с дороги всё это безобразие видно. Люди справедливо жалуются. Завтра у нас общее совещание в администрации города, прошу доложить, как планируете решать эту проблему. Участок этот муниципальный, в ваших силах решить проблему", - попенял главу Артюхов.

После губернатор побывал в Восточном микрорайоне, где находится одна из крупнейших школ города, 17-ая. Подписчик Артюхова в соцсетях, Степан Кушлык, пожаловался главе региона на то, что двор, в котором расположена школа, не благоустроен. На это Костогриз ответил, что проект благоустройства этого микрорайона уже готов, и следующим летом за один сезон здесь проведут сразу все работы: заасфальтируют проезды, отремонтируют тротуары и построят стоянки для транспорта, уделят внимание и детским площадкам.

После Артюхов прибыл в один из проблемных домов города – многоквартирник по адресу Тундровая, 14. Жилой дом на 60 квартир сдан в 2016 г., а уже в 2018-ом в квартирах стали появляться трещины. Застройщик – компания "Стройсистема" – признан банкротом. По просьбе жильцов власти организовали и оплатили инструментальное обследование дома. Вердикт экспертов – здание нуждается в реконструкции.

Пострадавшим предложили перебраться в маневренный фонд. Больше половины семей уже съехали, ещё 20 продолжают жить в доме и искать подходящее жильё. И лишь семь семей живут в аварийном доме и не могут на законных основаниях переехать в маневренное жильё, так как уже имеют в собственности другую жилплощадь.