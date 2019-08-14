05 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
кнопка &quot;Уничтожить Россию&quot;, Украина, русофобия (2014) | Фото:

Советник Зеленского анонсировал борьбу с Россией в СМИ и закрытие неугодных сайтов

Советник украинского президента Никита Потураев, который войдет в создаваемый комитет по гуманитарной политике, анонсировал борьбу с Россией в СМИ и взятие их в связи с этим под полный контроль.
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По его словам, нужно создать Нацсовет по вопросам медиа, который "будет заниматься всеми медиа". И если он "признает контент [сайтов] незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляющим угрозу территориальной целостности, то, конечно, они должны блокироваться". То есть решать, блокировать сайт или нет, будут люди из Нацсовета.

В конце июня в Раду уже был внесен законопроект о внесудебной блокировке сайтов для "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Потураев намекнул, что идеи мирного разрешения конфликта в Донбассе или налаживания отношений с Россией могут поставить под запрет в СМИ, обложив критериями, согласно которым это будет признано "вредоносным". Явно это не прозвучало, но такое желание он обтекаемо выразил. Если бы не ЕСПЧ, то власть хоть сейчас запретила бы неугодные СМИ. Этот вывод напрашивается из его слов о том, что "неправильный" канал пойдет "с истерикой в Страсбург, Брюссель, ЕСПЧ, и мы почти на 100% проиграли бы", поэтому сейчас запретить их нет возможности.

Также советник Зеленского признал, что с курса на беспощадную украинизацию никто сворачивать не будет и языковые квоты в СМИ, которые устанавливают монополию мовы, останутся прежними.

Потураев откровенно признал, что главным занятием комитета по гуманитарной политике станет борьба с Россией.

"Даже если удастся перевести эту войну из горячей фазы в холодную, то получим холодную войну с Россией, которая растянется не знаю на сколько лет. И все это время будут продолжаться информационные атаки. Именно поэтому это для нас должно быть приоритетом", - сказал он "Детектору медиа".

Примечательно, что советник Зеленского горячо поддержал контролирование СМИ олигархами. Он заявил, что "если бы не наши олигархи, то сейчас бы у нас народ смотрел российское телевидение". При этом он не стесняясь назвал вещателей, которые могут существовать. Все они принадлежат олигархам - Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову. У остальных он "не видит возможности существования".

К слову, сам комитет по гуманитарной политике возглавит Александр Ткаченко - гендиректор канала "1+1", связанного с Коломойским. При этом президент Владимир Зеленский называл в числе своих главных приоритетов деолигархизацию СМИ.

Откровения Потураева хорошо показывают планы новой украинской власти по зачистке СМИ и ее нацеленность на жестко антироссийский курс.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Зеленский анонсировал информационную войну против Донбасса и России, которая является "врагом".

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Советник Зеленского анонсировал борьбу с Россией в СМИ и закрытие неугодных сайтов

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Теги: Украина, СМИ



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