Все работы необходимо выполнить в течение 120 дней с момента заключения договора. Максимальная цена контракта - 20,6 млн руб. Прием заявок идет до 28 августа. Победителя аукциона определят 6 сентября.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на ремонт фасада Пермского драматического театра, передает корреспондент Накануне.RU .

Фасад пермского драмтеатра отремонтируют за 20,6 миллионов рублей





