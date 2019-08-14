05 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Фасад пермского драмтеатра отремонтируют за 20,6 миллионов рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на ремонт фасада Пермского драматического театра, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен заменить облицовку фасада колосниковой башни. Для проведения работ компания "Евразия-Сервис" разработала научно-проектную документацию.

Все работы необходимо выполнить в течение 120 дней с момента заключения договора. Максимальная цена контракта - 20,6 млн руб. Прием заявок идет до 28 августа. Победителя аукциона определят 6 сентября.

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Фасад пермского драмтеатра отремонтируют за 20,6 миллионов рублей

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Теги: пермский драмтеатр, аукцион, госзакупки, ремонт, цена



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