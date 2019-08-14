Прокуратура: Капитального ремонта в школе "Горки" в этом году не будет

В этом году школа "Горки" не дождется капитального ремонта: работы не предусмотрены госзаданием. Так Видновская городская прокуратура ответила на обращение активистов, обеспокоенных судьбой старейшей школы в Подмосковье, закрытой на "ремонт" в октябре 2018 г. Тем временем судебные приставы требуют у исполняющего обязанности директора школы Сергея Логинова устранения недостатков, препятствующих образовательной деятельности в учреждении. Последний ссылается на Министерство просвещения, якобы ради этих целей затеявшее капитальный ремонт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обязать ФГБОУ СОШ "Горки" устранить причины, препятствующие ведению образовательной деятельности образовательной организации", - так обозначен предмет исполнения производства, возбужденного Видновским городским судом против и.о. директора школы Сергея Логинова в июле.

В ответ руководитель школы "Горки" ссылается на решение Министерства просвещения провести ремонт ради устранения препятствий для ведения образовательной деятельности.

"Учредителем ФГБОУ СОШ "Горки", Министерством просвещения РФ, принято решение о проведении капитального ремонта в подведомственной школе, в ходе которого будут устранены все препятствия к ведению образовательной деятельности", - сообщил Сергей Логинов в письме судебному приставу – исполнителю.

Вероятно, препятствия будут устранены не скоро. Видновская городская прокуратура сообщила, что никакие ремонтные работы в школе "Горки" до сих пор не начаты и не планируются в этом году. Территория школы, закрытой еще осенью прошлого года, была обнесена забором ради "подготовки к капитальному ремонту".

"Мероприятия по подготовке к капитальному ремонту ФГБОУ СОШ "Горки" включены в государственное задание, утвержденное Министерством просвещения РФ на 2019 г., а также в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г. Проведение мероприятий по капитальному ремонту на 2019 г. в ФГБОУ СОШ "Горки" государственным заданием не предусмотрено. Работы по ремонту и реконструкции зданий и сооружении в настоящее время на территории ФГБОУ СОШ "Горки" не проводятся", - гласит ответ заместителя Видновского городского прокурора Борисовой от 5 августа активистке Евгении Егоровой, выступающей за сохранение созданной Владимиром Лениным школы.

При этом ведомство не видит оснований для принятия мер прокурорского реагирования, говорится в письме.

Напомним, в октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. Однако в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

С момента закрытия школы прошло девять месяцев, а обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. Школу обнесли забором.

На днях Роспотребнадзор признал, что основанную Владимиром Лениным подмосковную школу "Горки" могли отремонтировать, не прекращая образовательную деятельность: рассматривалась возможность поэтапного проведения работ с поочередным использованием зданий учреждения.