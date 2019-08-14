"Бог есть" – решила Ксения Собчак, отдыхая на яхте в Италии

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и возлюбленным Константином Богомоловым отдыхает на яхте в Италии. Из этого вояжа 38-летняя телеведущая отчитывается постами в Instagram: романтические закаты (один из них уверовавшая Ксения подписала так: "Бог есть"), селфи крупным планом или томные "наезды", снятые, как считают подписчики, женихом (недавно в сети появился слух, что Собчак и Богомолов поженятся в сентябре).

Впрочем, вдали от родины пара не перестает о ней думать. Вот Богомолов рассказывает, что его пригласили на "Дождь" поучаствовать то ли в дебатах, то ли в круглом столе. В общем, режиссер отказался: "Написали с Дождя. Мол хотим сделать ваш разговор с муниципальным депутатом. Одним из лидеров протеста. Он вот вас требует в оппоненты. Дискуссия про митинги. Вы вдвоём. Я говорю: ну я вот даже не знаю кто это, да и разговор сведётся наверное к муниципальным выборам, а если делать дебаты - то о более глобальных вещах. О самом протесте. О том что было в 11-12 годах, и что сейчас... Я готов к таким дебатам и не прячусь, но вот давайте кого-то из тех, с кем дискуссия пойдёт более интенсивно и именно концептуально. Ну и чтобы мне понятно, с кем говорю. Например, Пархоменко, Парфёнов. Говорят: первый согласился. Ну супер, я готов. Он крутой полемист. Будет отличная дискуссия. Прошло часа три. Я пишу: чего решили по времени? Мне в ответ, что мол, сори, редакция решила, что дуэль не интересна такая, пусть будет круглый стол и там много, и вы тоже. Круглый стол конечно наверное интереснее для аудитории. Но если это все одного лагеря люди - это дискуссия штаба о тактике и стратегии. А если там разных лагерей люди встретятся - будет поверхностный телебазл, как обычно. А это не моё".