Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании, пишут испанские СМИ.

Самолет входит в состав миссии так называемой "воздушной полиции НАТО".

Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе с мая по 31 августа. На сегодняшний день в Литве таких истребителей ВВС Испании пять. Они несут дежурство совместно с четырьмя истребителями венгерских ВВС Gripen, сообщает Regnum.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель.

В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету Шойгу. В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

"НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сказали в пресс-службе альянса.

Напомним, в июне 2017 года натовские истребители также вылетели на перехват самолета министра обороны России Сергея Шойгу и сопровождали его над Балтийским морем. Один из российских истребителей вклинился между ними и, продемонстрировав вооружение, отогнал F-16.