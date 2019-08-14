Пермяку, перерезавшему трос промышленных альпинистов, грозит пожизненное

Жителю Перми вменяют покушение на убийство промышленных альпинистов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

13 августа два промышленных альпинста укрепляли плитку на фасаде жилого дома в Перми. Пенсионер, увидев рабочих в окно, стал возмущаться их работе, а после якобы перерезал верёвку, на которой висели рабочие. В итоге один из них начал падать, его спасла страховка.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что 70-летний злоумышленник задержан. Он подозревается в покушении на убийство двух и более людей. Вскоре его могут арестовать.