05 Сентября 2020
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фронтовик Леонид Драпкин (2019) | Фото: В.Н. Горелых

"Он бил фашистов по всей Европе": в Екатеринбурге прощаются с фронтовиком и известным ученым-криминалистом

Сегодня днем в Окружном доме офицеров Екатеринбурга состоится прощание с ветераном Великой Отечественной войны, известным советским и российским ученым-криминалистом, доктором юридических наук, ветераном правоохранительных органов Леонидом Драпкиным. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ему было 94 года.

По данным Горелых, Леонид Яковлевич родился 24 октября 1924 года в Тюмени. На фронт ушел добровольцем в июне 1942 года, когда ему было 17 с половиной лет. Из класса, в котором учился Леонид, бить фашистов отправились порядка 20 ребят. Вернулись всего лишь трое, остальные погибли.

Первоначально он нес службу в Челябинской военно-авиационной школе механиков. Несмотря на то, что авиамеханики вроде бы не участвуют в боях, повоевать пришлось: с марта 1943 года в составе 293-го штурмового авиаполка на Центральном фронте он совершил несколько боевых вылетов в кресле штурмовика ИЛ-2. Был механиком, затем техником самолета. В составе 20-го гвардейского Севастопольского полка Дальней авиации обслуживал самолет-бомбардировщик ИЛ-4.

Полк, в котором служил Леонид Яковлевич, получил название "Севастопольский" за то, что пилоты сумели потопить немецкий крейсер, вторгшийся в Черное море. Это легендарное подразделение и другие боевые задачи выполняло успешно, уничтожало укрепления немцев вдоль Днепра, под Киевом. Особенно успешно авиаторы наносили удары по Кенигсбергу, Берлину и другим опорным пунктам врага.

Демобилизовался Драпкин в 1949 году, после чего получил юридическое образование и в 1956 году пришел на службу в прокуратуру Свердловской области, где прослужил до 1967 года на разных должностях. По роду деятельности Леонид Яковлевич постоянно взаимодействовал с органами внутренних дел, в том числе при раскрытии резонансного убийства семьи Ахимблит, совершенного 55 лет назад.

"Человек, о котором идет речь, не только бил фашистов по всей Европе, изобличал матерых убийц, он еще внес весомый вклад и в науку, став признанным на международном уровне ученым в области криминалистики. Преподавал в Уральской государственной юридической академии, в Уральском юридическом институте МВД России. Леонид Яковлевич щедро делился своим богатейшим опытом с молодыми сотрудниками правоохранительных органов, стал реальным учителем для многих будущих силовиков МВД. Среди его учеников нынешние генералы в отставке Владимир Красильников, Анатолий Тетюев, Владимир Воротников и многие другие, которые всегда с благодарностью вспоминают своего наставника.

фронтовик Леонид Драпкин(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Семью легендарного ветерана считают династией. По стопам Драпкина пошел его внук Александр Евгеньевич Шуклин, который в начале карьеры работал в оперативном подразделении системы МВД, а сейчас является старшим экспертом отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области. Парадный мундир фронтовика и силовика украшен серебряной медалью ООН "За выдающиеся заслуги в развитии криминалистики и судебной экспертизы", орденом "Отечественной войны" 2 степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", "За взятие Берлина" и многими другими государственными и ведомственными наградами прокуратуры и МВД РФ. Похоронен Леонид Яковлевич будет со всеми воинскими почестями на Сибирском кладбище. Таких людей не только на Среднем Урале, но и в стране в целом остались единицы. Их можно смело называть золотым фондом нашей великой державы. Пусть земля ему будет пухом", - прокомментировал печальное событие полковник Горелых.

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"Он бил фашистов по всей Европе": в Екатеринбурге прощаются с фронтовиком и известным ученым-криминалистом

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Теги: Драпкин, фронтовик, прощание



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