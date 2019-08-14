В северные реки выпускают 10 млн мальков ценной промысловой рыбы

В реку Собь выпускают 10 млн мальков муксуна. Они выращены на Собском рыбоводном заводе по заказу "Газпромнефть-Ямала" и крупного проекта "Газ Ямала", который реализует "Газпромнефть-Развитие".

Как рассказали Накануне.RU организаторы выпуска, из-за большого количества рыбы он проходит поэтапно и длится несколько дней. Процесс контролирует комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству.

Среди организаций ТЭК, сотрудничающих с Собским рыбоводным заводом, "Газпром нефть" является крупнейшим заказчиком муксуна и чира. В 2019–2020 гг. по заявкам двух ямальских предприятий этой компании в реки Обь-Иртышского бассейна выпустят более 25 миллионов мальков.

"По сравнению с прошлым годом "Газпром нефть" в пять раз увеличила свой вклад в восстановление популяции муксуна, который является для нас наиболее ценным промысловым видом. Это очень показательный пример продуктивного взаимодействия власти, науки и бизнеса", – прокомментировал директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Виктор Югай.

"Восполнение водных биоресурсов – важная часть экологических обязательств предприятия в регионе. Это реальный, системный вклад нефтяников в поток общих усилий, главная задача которых – сохранение хрупкой природы Ямала", – отмечает генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

"Ответственное отношение к окружающей среде – стратегический приоритет "Газпром нефти", и мы ведем регулярную работу в этом направлении, – подчеркивает исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" Максим Мишарин. – Выпуск мальков – это тот вклад в поддержку природного баланса Ямало-Ненецкого автономного округа, который "Газ Ямала" делает, еще не начав строительную деятельность на этой территории".