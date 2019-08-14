В Госдуме не подтвердили разработку закона о запрете старых автомобилей

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству не обсуждал какие-либо поправки в законы, касающиеся запрета эксплуатации старых автомобилей. Об этом Накануне.RU заявил первый заместитель председателя комитета, Николай Арефьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что на основе депутатских рекомендаций в профильные министерства поступило письмо с предложением запретить эксплуатацию возрастных автомобилей для улучшения экологической обстановки. Указания на возраст авто и санкции, которые будут ждать владельцев таких транспортных средств, в письме нет.

Николай Арефьев заявил, что комитет не обсуждал такие поправки. По словам парламентария, комитет не может выступать субъектом права законодательной инициативы - проект должен внести депутат. Сам депутат против каких-либо запретов в отношении личного транспорта.

"Сначала надо выработать критерии, что такое «старый автомобиль» - год он эксплуатируется, два, пять. Но надо понимать, что запретить можно все, что угодно, но тогда россиянам нужно поднимать зарплату раз в 10, чтобы они могли каждые три года менять автомобиль. Когда доходы нищенские, а мы еще и запретим на старых автомобилях ездить, то всем придется пересаживаться на самокаты", - считает депутат Госдумы.

Поправки являются лоббированием интересов зарубежных автоконцернов, добавил Арефьев: "Скорее всего такие поправки может разрабатывать Минпромторг, а в нашем комитете никто с такой инициативой не выступал".

Добавим, по данным исследования холдинга Ромир, 43% россиян заявили, что им хватает денег лишь на самое необходимое – еду и одежду.Только каждый десятый житель может позволить себе купить автомобиль, 15% респондентов заявили о надежде через 10 лет достичь такого уровня жизни, который позволит им приобрести машину.