СМИ: Пожар нанес "Лошарику" существенный ущерб

Ремонт подводного аппарата "Лошарик", поврежденного в результате пожара в Баренцевом море, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка". Об этом сообщил источник ТАСС в российском ОПК.

Ремонтировать аппарат будут специалисты ЦКБ "Рубин" и "Севмаша". Отмечается, что системам "Лошарика" нанесен существенный ущерб: подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения.

Другой источник сообщил, что на "Севмаше" готовят к производству новые титановые части корпуса аппарата для замены поврежденных.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-31, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Ранее СМИ сообщали, что основных причин аварии на подлодке "Лошарик" две. Первая - возгорание в электрическом щитке. Вторая версия, которую не исключает комиссия, - это диверсия.