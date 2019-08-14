В Туле восстановят американский танк, поднятый со дна Баренцева моря

В Туле отреставрируют американский танк "Шерман", который недавно подняли со дна Баренцева моря.

Известно, что сухогруз, на котором везли танк, был потоплен немецкой подлодкой U-995 в конце марта 1945 года. Поднятый этим летом "Шерман" доставили в оружейную столицу России и разместили на территории парка "Патриот".

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Тульские известия", восстановлением танка занимается одно из оборонных предприятий областного центра. Его ожидают реставрационные работы, так как многолетнее пребывание под водой заметно сказалось на состоянии.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Минобороны России назвало абсолютной ложью сообщение МИД Румынии о задержании кораблей с российской бронетехникой.