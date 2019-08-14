В Прикамье из-за дождей могут ввести режим ЧС

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
природа радуга поле (2007) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье из-за дождей могут ввести режим ЧС

Губернатор Пермского края Максим Решетников на сегодняшнем заседании краевого правительства предложил ввести режим ЧС на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Предложение будет рассмотрено на завтрашнем заседании комиссии по ЧС.

"Введение режима ЧС - не полномочия губернатора. Вопрос рассматривался - есть или нет основания. Просто обсудили. Решение будут принимать завтра на комиссии, в состав которой входят и представители краевых властей и краевые МЧС. Совещание состоится завтра", - сообщили в пресс-службе.

С докладом во время заседания выступила министр сельского хозяйства Прикамья Оксана Бреднева. Она сообщила, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе гибнут посевы пшеницы, овса, свеклы, картофеля, а также многолетних и однолетних трав.

Напомним, из-за подтопления почвы режим ЧС уже объявлен в семи регионах Прикамья: в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах.

Накануне в МЧС Прикамья сообщали, что из-за сильных дождей, возник подъем уровня воды в водоемах с возможным подтоплением пониженных участков территорий в поселке Сейва Гайнского района. Ранее там был размыт участок дороги.

Добавим также, что ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий были выплачены компенсации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье из-за дождей могут ввести режим ЧС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: режим чс, переувлажнение почвы, дожди, непогода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.10.2019 09:06 Мск Несмотря на летние ЧС, аграрии Прикамья произведут в этом году продукции на 45 миллиардов
Ранее 04.10.2019 14:19 Мск В Прикамье аграрии подсчитывают убытки из-за переувлажнения почвы
Ранее 16.08.2019 19:37 Мск В Прикамье погибли сельхозкультуры на площади 13,4 тысяч гектаров
Ранее 16.08.2019 13:05 Мск Гибель урожая в Прикамье признали "чрезвычайной ситуацией регионального характера"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.08.2019 09:44 Мск В Пермском крае из-за сильных дождей режим ЧС введен в ряде районов
Ранее 12.08.2019 15:59 Мск В Прикамье из-за обильных дождей размыло участок дороги
Ранее 07.08.2019 09:19 Мск Сумма выплат пострадавшим от паводка в Прикамье превысила 1,5 млн
Ранее 24.07.2019 10:33 Мск Власти Прикамья начинают выплаты компенсаций пострадавшим от паводка
Ранее 22.07.2019 13:55 Мск Жители Гайнского района через портал "Управляем вместе" пожаловались на размытую дорогу
Ранее 22.07.2019 08:56 Мск Власти Прикамья окажут помощь пострадавшим от паводка
Ранее 19.07.2019 15:40 Мск В одном из районов Прикамья снят режим ЧС - "большая вода" отступает
Ранее 18.07.2019 10:47 Мск Паводок отступает: два из четырех районов Прикамья освободились от "большой воды"
Ранее 17.07.2019 21:30 Мск В Гаинском районе Прикамья размыты пять автомобильных мостов
Ранее 17.07.2019 15:17 Мск В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации в Прикамье
Ранее 17.07.2019 08:55 Мск В Пермском крае введен режим ЧС: затоплено несколько районов, в зоне подтопления сотни человек
Ранее 17.07.2019 08:21 Мск В Прикамье рухнула часть автомобильного моста, движение по нему закрыто

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети