В Прикамье из-за дождей могут ввести режим ЧС

Губернатор Пермского края Максим Решетников на сегодняшнем заседании краевого правительства предложил ввести режим ЧС на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Предложение будет рассмотрено на завтрашнем заседании комиссии по ЧС.

"Введение режима ЧС - не полномочия губернатора. Вопрос рассматривался - есть или нет основания. Просто обсудили. Решение будут принимать завтра на комиссии, в состав которой входят и представители краевых властей и краевые МЧС. Совещание состоится завтра", - сообщили в пресс-службе.

С докладом во время заседания выступила министр сельского хозяйства Прикамья Оксана Бреднева. Она сообщила, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе гибнут посевы пшеницы, овса, свеклы, картофеля, а также многолетних и однолетних трав.

Напомним, из-за подтопления почвы режим ЧС уже объявлен в семи регионах Прикамья: в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах.

Накануне в МЧС Прикамья сообщали, что из-за сильных дождей, возник подъем уровня воды в водоемах с возможным подтоплением пониженных участков территорий в поселке Сейва Гайнского района. Ранее там был размыт участок дороги.

Добавим также, что ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий были выплачены компенсации.